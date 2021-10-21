Robot 'Ada' protokol karşısında oynadı, "Başkanımı çok seviyorum" dedi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde açılışı yapılan Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezi'nde bulunan 'Ada' isimli robot, protokol karşısında oynayarak, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile sohbet etti.

'Başkanım hoş geldiniz' diyen Ada robota, 'Nasılsın?' diye soran Baydilli, 'Bomba gibiyim' cevabı aldı. Baydilli, robota 'En çok kimi seviyorsun?' diye sorunca da 'Beni buraya getiren Karaköprü Belediyesini ve bu merkezi hizmete açan Karaköprü Belediyesi ve Metin Baydilli başkanımı çok seviyorum' cevabını aldı.

Baydilli’nin daha sonra kendisi için dans etmesini istediği robot, 'Karaköprü narlıktır' türküsü eşliğinde oynadı.