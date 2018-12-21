T24 LogoT24 Logo
Spor

Robinho: VAR yüzünden attığımız gole sevinemiyoruz

21 Aralık 2018 14:41

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Robinho, "VAR'dan hoşlanmıyorum. Çünkü gol attığım zaman sevinemiyorum, hakemin kararını bekliyorum" dedi. Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcuları Robinho ve David Braz ile takım kaptanı Ziya Erdal, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Vali Bekir Aksoy İlkokulunda oluşturulan 'Sivasspor Köşesi'nin açılışını yaptı. Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaşan futbolcular daha sonra söyleşiye katılarak çğrencilerin sorularını cevapladı. Bir öğrencinin "Türkiye'de en çok etkilendiğiniz stadyum hangisi" sorusu üzerine takım kaptanı Ziya Erdal "Türkiye'de atmosferi çok büyük olan statlar var. İnönü Stadyumu'nun eski hali ve Eskişehir Stadyumu" cevabını verdi. Erdal unutamadığı maç sorusuna ise "Çok maç var yalnız Fenerbahçe ile oynadığımız bir maç vardı. 50 bin kadın ve çocuk vardı. O maç değişik bir maçtı" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

VARrobinhogolsevinemiyoruzsivassporhakemsevinç

Diğer Videolar

Köpeği aracın arkasına bağlayıp çeken şahsa vatandaştan tepki

Aç kalan yaban domuzları yerleşim alanına indi

Beyin ölümü gerçekleşen sosyal medya fenomeni Ares'in annesi: Bu çocuğu yaşatacak bir doktor istiyorum

Otobüse binmekte zorlanan engelli vatandaşa böyle yardım etti

Maçı 6 katlı binanın çatısından seyrettiler

Avcılar'da sopalı, döner bıçaklı kavga kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

Eski AKP kurucularından Abdüllatif Şener, dönemin MGK toplantısında ‘FETÖ ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24