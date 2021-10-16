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Robin Williams'ı canlandıran oyuncunun, Williams'a benzerliği dikkat çekti

Robin Williams hayranları bir film yapılacaksa bu filmde kesinlikle Costa'nın oynamasına dair çağrıda bulundu

16 Ekim 2021 09:06

James Costa'nın 5 dakika boyunca ünlü oyuncu Robin Williams'ı canlandırdığı deneme videosu sosyal medyada viral oldu. Kısa bir süre içerisinde 1,8 milyon izlenmeye ulaşan video, Robin Williams'ın hayatını anlatacak bir filmin geleceği iddialarını güçlendirirken bir yandan da James Costa'nın bu iş için biçilmiş kaftan olduğunu gösterdi.

2014 yılında hayata veda eden ünlü komedyen, hakkında bir filmin çekilip çekilmeyeceği bilinmiyordu, ancak internete düşen deneme videoları, Robin Williams'ın hayatını anlatan bir filmin geleceği iddialarını güçlendirdi. Bu deneme videoları arasında James Costa'nın yaptığı 5 dakikalık deneme ise Robin Williams'a benzerliği ile viral oldu. 

Kısa bir süre içerisinde 1,8 milyon izlenmeyi aşan videonun ardından, Robin Williams hayranları bir film yapılacaksa bu filmde kesinlikle Costa'nın oynamasına dair çağrıda bulundu.

Robin Screen Test olarak isimlendirilen deneme videosu, Robin Williams'ın en sevilen dizilerinden Mork & Mindy'de geçiyor. 

                                                                                          Robin Williams

Kaynak: WebTekno

 

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