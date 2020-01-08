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'Robin Hood' Üsküdar'da ortaya çıktı; bu kez para değil, 15 bin adet kitap hediye etti

08 Ocak 2020 11:58

İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki gecekondu mahallelerinde, zarf içerisinde para dağıtan ve yoksullara para dağıtmasıyla bilinen İngiliz halk kahramanı 'Robin Hood'un ismiyle de adlandırılan vatandaş, Üsküdar’da ortaya çıktı. Mahalle bakkallarına veresiye borcu bulunan kişilerin hesaplarını kapatan vatandaş, bu kez bir bakkala 15 bin adet kitap hediye etti.

Kitapların bir kısmı bakkalda okurlarını beklerken, bir kısmıyla ise bakkal Kamber Bozan’ın adına kütüphane açılacak.

Bakkal Kamber Bozan, "Bu kitaplar nereden geliyor diye onlar da bu kitapları Robin hood göndermiş dedi, çok güzel dedim. 15 bin kitap, ben de yerim olmadığı için benim adıma köylere gönderseniz olmaz mı? Onlarda olur dediler. Senin adına köylere göndeririz dediler. Bir kısmını bakkala aldım bir kısmını benim adıma köylere gönderecekler. Ben de dedim keşke bütün ülkede Robin Hood'lar çoğalsa da bütün esnaflarımıza, insanlarımıza yardımcı olsalar" dedi. 

Kimliğinin bilinmesine izin vermeyen vatandaş, bugüne kadar çalışanları aracılığıyla, Beyoğlu Hasköy Mahallesi, Başakşehir Şahintepesi Mahallesi, Tuzla Mimar Sinan Mahallesi, Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi ve Üsküdar Kuleli’de, veresiye defterlerindeki borçlarını sildirip ihtiyaç sahiplerine içinde bin TL bulunan zarfları dağıttı.

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