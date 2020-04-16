'Robin Hood' bu kez Kahramanmaraş'ta görüldü; veresiye defterlerindeki 10 bin liraya yakın borcu kapattı

Kahramanmaraş’ta isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş, 3 bakkala giderek ihtiyaç sahiplerinin yaklaşık 10 bin liralık borçlarını ödedi.

Vatandaş, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak'a bir aracı göndererek bakkala borcunu ödeyemeyecek olan ihtiyaç sahiplerini belirleyip, 3 bakkal dükkanının veresiye defterlerindeki yaklaşık 10 bin liralık borcu kapattı.

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle ailelerin zor günler geçirdiğini ve hayırsevere yardımlarından dolayı teşekkür eden Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak, “Hayırseverler bizleri buluyor ve bizler de ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili olarak hayırsever bir vatandaşımız bir aracı vasıtasıyla mahalledeki bazı ailelerin bakkallara olan borcunun kapatılmasını istedi. Biz de aracı vatandaşla birlikte birkaç bakkala uğradık ve durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın toplam 10 bin liralık yardımda bulundu. Teşekkür ederiz” dedi.