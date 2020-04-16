T24 LogoT24 Logo
Haberler

'Robin Hood' bu kez Kahramanmaraş'ta görüldü; veresiye defterlerindeki 10 bin liraya yakın borcu kapattı

16 Nisan 2020 12:24

Kahramanmaraş’ta isminin açıklanmasını istemeyen bir vatandaş, 3 bakkala giderek ihtiyaç sahiplerinin yaklaşık 10 bin liralık borçlarını ödedi. 

Vatandaş, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak'a bir aracı göndererek bakkala borcunu ödeyemeyecek olan ihtiyaç sahiplerini belirleyip, 3 bakkal dükkanının veresiye defterlerindeki yaklaşık 10 bin liralık borcu kapattı. 

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle ailelerin zor günler geçirdiğini ve hayırsevere yardımlarından dolayı teşekkür eden Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak, “Hayırseverler bizleri buluyor ve bizler de ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili olarak hayırsever bir vatandaşımız bir aracı vasıtasıyla mahalledeki bazı ailelerin bakkallara olan borcunun kapatılmasını istedi. Biz de aracı vatandaşla birlikte birkaç bakkala uğradık ve durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın toplam 10 bin liralık yardımda bulundu. Teşekkür ederiz” dedi. 

 

ETİKETLER

habervideokahramanmaraşbakkalveresiyedefterödediborç

Diğer Videolar

Bodrum'da görülen hayvan jaguar sanılmıştı; gerçek ortaya çıktı

Zeytinburnu’nda silahlı kavga: Yaralının yere yığıldığı anlar kamerada

Mescid-i Aksa 2 ay sonra yeniden ibadete açıldı

Galatasaraylı çocuktan 'Ben Fenerbahçeliyim, ne yapacağız şimdi?' diyen Kılıçdaroğlu'na: "İkimiz de insanız sonuçta"

Adaçayı ve kekik toplarken gök taşı bulduğunu iddia etti

SpaceX, Crew Dragon uzay aracını başarılı bir şekilde fırlattı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir mağarada çok sayıda insana ait kemikler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kreşler için kriterler belirlendi: En fazla 10 çocuk olacak, 4...

Şevket Çoruh'tan "Hiç mi kenara para koymadınız" diyen Sabah yazarına:...

Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara başlıyor; işte satışa açılan seferler...

Murat Yetkin yazdı: Endişe verici gelişmeler; ikinci Ergenekon süreci mi?...

İçişleri Bakanlığı'ndan park, restoran ve kafelere ilişkin genelge...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gazprom'un zor günleri: Türkiye'nin Rusya'dan gaz ithalatında büyük düşüş...

Mardin'in Dargeçit ilçesinde bir mağarada çok sayıda insana ait kemikler...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24