Robert de Niro, Trump'a sert çıktı: O bir domuz, yüzüne yumruk atmak istiyorum!

Dünyaca ünlü aktör aktör Robert de Niro, ABD’de insanları oy kullanmaya teşvik etmeyi amaçlayan “Geleceğin için oy kullan” #VoteYourFuture kampanyası kapsamında paylaştığı videoda Cumhuriyetçi aday Donald Trump’a "domuz", "köpek" ve "aptal" sözleriyle seslendi. “Onun yüzüne yumruk atmak istiyorum” diyen De Niro videoda şu ifadeleri kullandı: “Demek istiyorum ki kabaca o bir aptal. O bir zibidi, o bir köpek, o bir domuz. Ne hakkında konuştuğunu bilmeyen bir aptal, dümen çeviren saçma sapan bir artist. Ödevlerini yapmıyor, umursamıyor, toplumla oynadığını düşünüyor. Vergilerini ödemiyor. O bir aptal. Colin Powell en iyisini söyledi: O bu ülke için utanç verici olan ulusal bir felaket. İnsanların yüzüne nasıl yumruk atmak istediği hakkında mı konuyor. Tamam, onun yüzene yumruk atmak istiyorum. Bu ülkenin bu mankafadan bu aptaldan anlayan noktaya gelmesi beni sinirlendiriyor. O bizim başkanlık için istediğimiz kişi mi? Sanmıyorum. Bu ülkenin yönünü önemsiyorum ve Donald Trump gibi biriyle yanlış yönde gitme ihtimalinden çok çok endişeliyim. Eğer geleceğinizi önemsiyorsanız bunun için oy kullanın.”