T24 LogoT24 Logo
Haberler

Rizesporlu Halil Sönmez: Hakemin penaltı vereceğini bildiğim için kendimi yere attım

03 Ekim 2017 16:53

Çaykur Rizesporlu Halil Sönmez, Elazığspor maçının ardından penaltı pozisyonuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizesporlu futbolcu Halil İbrahim Sönmez, maçın ardından yaptığı açıklamada penaltı pozisyonuyla ilgili olarak tarihi bir açıklama yaptı. Halil İbrahim Sönmez, "Takımı aleyhine haksız bir penaltı verildiğini belirten Sönmez, hakemin en ufak bir nedende kendilerine de penaltı vereceğini tahmin ettiği için kendini bıraktığını ve penaltı kazandıklarını söyledi. "Hakemlerin bunu yapacağını bilmek çok acı" diyen 27 yaşındaki oyuncu, "Benim penaltım penaltı değildi." diye konuştu.

ETİKETLER

Rizesporlu Halil Sönmez: Hakemin penaltı vereceğini biliyordum

Diğer Videolar

CHP'li Tanrıkulu depremin merkezi Sivrice'de gözlemlerini T24'e aktardı: Hâlâ enkaz altında olanlar var

Bakanlar depreme işte böyle yakalandı

Elazığ'da bir vatandaş daha enkaz altından kurtarıldı!

6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Elazığ'daki arama-kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi

Bakan Dönmez: Her şeyi devletten beklemek doğru değil, vatandaşlarımız da tedbir almalı

6,6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'da kurtarma çalışmaları devam ediyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24