Rizesporlu Halil Sönmez: Hakemin penaltı vereceğini bildiğim için kendimi yere attım

Çaykur Rizesporlu Halil Sönmez, Elazığspor maçının ardından penaltı pozisyonuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Çaykur Rizesporlu futbolcu Halil İbrahim Sönmez, maçın ardından yaptığı açıklamada penaltı pozisyonuyla ilgili olarak tarihi bir açıklama yaptı. Halil İbrahim Sönmez, "Takımı aleyhine haksız bir penaltı verildiğini belirten Sönmez, hakemin en ufak bir nedende kendilerine de penaltı vereceğini tahmin ettiği için kendini bıraktığını ve penaltı kazandıklarını söyledi. "Hakemlerin bunu yapacağını bilmek çok acı" diyen 27 yaşındaki oyuncu, "Benim penaltım penaltı değildi." diye konuştu.