Rizelilerle bir araya gelen İmamoğlu: Belediyeleri siyasi ayrıma tabi tutmuyoruz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Rize Masası üyeleriyle bir araya geldi. Türkiye’deki belediyeleri siyasi ayrıma tabi tutmadıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Kim kapısını bize açar ise ya da kim kapımızı çalar ise, elimizden gelen desteği yapmaya hazırız. ‘CHP’nin bir ferdiyim, CHP’li bir belediyeye destek olurum…’ Bu anlayışa asla ve asla sahip değiliz. Tam aksine; her belediyeye koşarız. Bir yörede bir ihtiyaç, bir sıkıntı varsa, koşarız. Bakmayız Çayeli’nin belediyesi hangi belediye. Yarın bir başka belediye olacaktır. Aynı tavrımızla yola devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Rize Masası üyeleriyle Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantıda; CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ve İstanbul Rize Masası Başkanı Necati Ekşi birer konuşma yaptı. Deniz, İBB’nin Rize’nin Çayeli ve Fındıklı ilçelerine yaptığı yardımlardan dolayı İmamoğlu’na teşekkür etti. Deniz’in ardından söz alan İmamoğlu da İstanbul’u yönetmenin, sadece kentin sıkıntılarına çare bulmak anlamına gelmediğini vurguladı. “Çünkü İstanbul, Türkiye’nin her konudaki lokomotif gücü” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Kim kapısını bize açar ise destekleriz"

“Bu manada, bizim de Türkiye’nin her yerine, her köşesine sorumluluğumuz vardır. Bu sorumluluğu en iyi seviyede taşımak konusunda da titiz çalışmalarımız sürecektir. Bu konuda, her şehrin doğru bir hassasiyetini yakalamak, ona el uzatmak, destek olmak konusunda da sıkı rehberlere ihtiyacımız vardır. Aksi taktirde, bazen yaptığınız işler kabul görmeyebilir ya da gerçek anlamda, birinci derecede bir hizmet de olmayabilir. Bu bağlamda da ben, Rize adına şanslıyım; çok iyi kılavuzlarımız, rehberlerimiz var. Başta değerli İl Başkanı’mız olmak üzere, burada bulunan ya da bulunmayan dostlarımızın da katkılarıyla, Rize’de doğru noktayı tespit etme, oraya temasta bulunma, destek olma konusunda da değerli dostlarımız var. Bu ne anlama geliyor? Bütün Türkiye’de belediyeler var ama biz, belediyeleri de siyasi ayrıma tabi tutmuyoruz. Kim kapısını bize açar ise ya da kim kapımızı çalar ise, elimizden gelen desteği yapmaya hazırız. ‘CHP’nin bir ferdiyim, CHP’li bir belediyeye destek olurum…’ Bu anlayışa asla ve asla sahip değiliz. Tam aksine; her belediyeye koşarız. Bir yörede bir ihtiyaç, bir sıkıntı varsa, koşarız. Bakmayız Çayeli’nin belediyesi hangi belediye. Yarın bir başka belediye olacaktır. Aynı tavrımızla yola devam edeceğiz.”

“Siyasileri kutsallaştırmayı kabullenemem"

Siyasi partilerin bir hizmet aracı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bir amaç ya da çok kutsallaşmış bir boyuta evrildiğinde, gerçekten o zaman risk içerirler, toplumu bölerler. O bakımdan ben hem ülkemizin hem şehrimizin hem Rize’mizin, bütün şehirlerimizin bu bölünmelere maruz kalmasını asla ve asla istemem. Düşünsenize; bir siyasi partili olmak, neredeyse -‘Haşa’ diyelim- inancın ötesindeymiş gibi ya da başka boyuta bir evrilmiş gibi, hatta bazen siyasi partileri yöneten insanlara dair bir takım kutsallaştırmalar, yakıştırmalar yapılması gibi. Olmaz. Bizim gibi kabiliyetli insanların olduğu bir toplumda ya da medeniyetin en üst seviyede var olduğu bu topraklarda ben bunu kabul edemem; kabullenemem. Kaldı ki, Karadeniz’in her bir ferdi, bireysel anlamda iradeleri güçlü, karakterli, kararlı insanlardır. Yani tahakküm altında olmayı kabul etmezler. Toplumumuzun genelinde de aslında bu bakış vardır. Her ne kadar burada siyasi temelli bir buluşma organize edilmişse de aslında Rize’nin tümüne eşitlikçi bakabilen, Rize’ye hizmet edebilme adına koşan, emek harcayan bir toplulukla da buluştuğumu hissettiğim için bunları söyledim. İBB Başkanı’nız olarak, bir hemşehriniz olarak, İstanbul’dan Rize’ye her zaman en doğru, en akılcı adımları atmak, yatırımları yapmak ve destek olmak, benim de boynumun borcudur” diye konuştu.

"Rize'nin sorumluluğu bir başkadır"

Covid-19 nedeniyle Türkiye’nin ve dünyanın zor günlerden geçirdiğinin altını çizen İmamoğlu, herkesin yaşanan yeni sürece uyum sağlamasının gerekliliğine dikkat çekti. Ekonomik anlamda da zorluklar yaşanacağına vurgu yapan İmamoğlu, yardımlaşma ve paylaşma konularının öne çıkacağını belirtti. “Bu zor günlere, bir dayanışma ruhu içerisinde, bir seferberlik ruhu içerisinde, sıkı sıkıya sarılalım” diyen İmamoğlu, “Bireysel düşünecek ya da birbirimize bireysel bakacak pozisyonda değiliz. Dayanışma ruhu önemlidir. Biz, bunu taşımaya, İstanbul adına bunun iyi örneklerini hem Türkiye’ye sunma hem şehir içerisinde bunu var etme adına da en güzel örneklerini ortaya koyacağımızı, siz kıymetli dostlarımla paylaşmayı yine bir borç biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu zor günleri de atlatacağına, güçlü bir demokrasiyi elde etme konusunda da yoğun bir işbirliği içerisinde, yoğun bir geleceğe hazırlık yapacağına olan inancım tamdır. Bunu büyütmek adına, herkesle buluşabilmeyi, sohbet edebilmeyi, fikir özgürlüğü içerisinde herkesin birbirini anlayışla dinleyebildiği ortamları yarattıkça, göreceksiniz, aksi düşünceler bu toplumda karşılık bulamayacaktır. Bu manada da Türkiye’nin gerçekten girişimci, kimlikli ve çok güzel işlere imza atmış bireylerinin doğduğu ve var olduğu Rize kentinin de sorumluluğu bir başkadır” ifadelerini kullandı.