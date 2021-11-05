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Rizeli vatandaşın elektrik faturasına isyanı viral oldu

"Cumadan cumaya yıkanıyoruz artık. O raddeye geldik ama bunu kimseye inandıramıyorum"

05 Kasım 2021 09:59

Rizeli vatandaşın, yüksek gelen elektrik faturalarına isyanını dile getirdiği video viral oldu.

Bir video çekip sosyal medyadan paylaşan vatandaş, 409 liralık elektrik faturasına isyan etti.

Faturadan şikayetini dile getirirken "Evde şofben var mı?" sorusuyla karşılaştığını söyleyen vatandaş, mizahi bir dille eleştirilerini dile getirdi. 

Paylaştığı videoda söylediklerinin üzerine tepkiler alan Rizeli vatandaş, köylerde faturaların 3 aylık düzenlendiği, 409 liralık faturasının da 3 aylık tutar olduğu iddiaları üzerine ikinci bir video paylaşarak iddialara cevap verdi.

Rizeli vatandaş, "2-3 aylık faturayı 1 aylık fatura gibi gösteriyormuşum. Ben yalan konuşuyormuşum. Köylere 3 aylık fatura geliyormuş. Öncelikle ben Ortaköy Mahallesi'ndeyim. Bak burada ne yazıyor: 1.10.2021- 2-11.2021. Ama görseniz de duysanız da inanmıyorsunuz. Şofben var mı evde diyorlar. Cumadan cumaya yıkanıyoruz artık. O raddeye geldik ama bunu kimseye inandıramıyorum .Böyle bir şey olamaz." dedi.

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