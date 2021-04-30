Rizeli siyasetçilerden İkizdere çağrısı: “Her hakkını arayanın karşısına polisi, jandarmayı dayatırsanız bu ülkeyi yönetemezsiniz"

Rize İkizdere'deki İşkencedere Vadisi’nde taş ocağına karşı yapılan itirazın sahiplenilmesi için çağrı yapan Rizeli siyasetçiler, “Her hakkını arayan insanın karşısına polisi, jandarmayı dayatırsanız bu ülkeyi yönetemezsiniz” dedi.

Vadilerine kurulmak istenen taş ocağına karşı mücadele veren Rize’nin İkizdere halkına birçok kesimden destek geliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, bir yerde taş ocağı varsa orada doğa katliamı, yaşama alanlarının yok edilmesi olduğunu söyledi. Doğaya sahip çıkmak için taş ocaklarına karşı olmak gerektiğini belirten Deniz, “Burası dünyada koruma altında olan 200 vadi içerisinden 53’üncü sırada olan bir vadi. Dünyada koruma altında olan bir bölgeyi ‘taş ocakları açacağız’ diye yağma ederseniz buna karşı çıkmak bu insanların en doğal hakkı. İnsanlar atalarından miras kalan coğrafyayı savunmak için buradalar. Biz de Rize’nin insanlarıyız. Bu vadi hepimizin vadisi, sadece bu bölgede yaşayan insanların değil. Bu anlamda hem destek çıkmak hem de kendi yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için buradayız” dedi.

"Böyle yönetemezsiniz"

Vadinin binlerce yıllık dengesinin bozulması durumunda olumsuz sonuçlar yaşanacağına dikkati çeken Deniz, vadinin en başta oksijen için çok önemli olduğunu kaydetti. Yöre halkının açık bir şekilde “Bir yere yatırım yapabilirsin ama benim yaşam alanlarıma dokunma” dediğini ifade eden Deniz, “Sen para kazanacaksın diye benim yaşam alanımı neden yok ediyorsun. Bu aslında çok basit bir sorundan ortaya çıkıyor. İnsanlar basit bir talebi dile getiriyorlar. Fakat bunun karşılığında gaz yiyorlar, coplanıyorlar. Bu çok doğru bir yaklaşım biçimi değil. Ülkeyi bu şekilde yönetmek mümkün değil. Her hakkını arayan insanın karşısına polisi, jandarmayı dayatırsanız bu ülkeyi yönetemezsiniz” dedi.

"Burada yapılan tamamen rant için"

İnsanların yaşam alanlarını savunmasının en doğal hakları olduğunu dile getiren Emek Partisi Rize İl Başkanı Hasan Zorlucan, “Halk doğal olarak bu alanlarını savunmak için mücadele veriyor. Gerçekten vatandaşa çile çektirdikleri de görülüyor. Taş ocakları doğal alanların tahrip edilmesidir. Belki taşın kullanılacak alanları olacaktır. Ama bunu doğayı talan ederek, kişinin çıkarları doğrultusunda yapmak sıkıntılı bir durum. Her şey insanların yararı için kullanılmalı. Ama bu da doğaya uygun olarak, ona zarar vermeden yapılabilir. Burada yapılan ise tamamen rant için ve doğayı tamamıyla tahrip etmek içindir” diye konuştu.

"Sessiz kalamayız"

Cengiz İnşaat’ın doğayı katletmesi ve halkın direnişi üzerine bölgeye geldiğine işaret eden Rize Halkevi üyesi Şenol Terzioğlu ise, yaşam alanlarının talan edilmesine karşı olduklarını söyledi. Doğayla uyum içerisinde bir yaşamı savunduklarını sözlerine ekleyen Terzioğlu, şunları ifade etti: “Doğaya yapılacak her müdahale bize yapılıyor. Bu müdahaleler rant, şirketlerin kasasını doldurması için yapılıyorsa bunun için doğa katliama uğruyorsa, böyle bir talana insan olarak sessiz kalmak mümkün değildir. Sermayenin talan politikalarını, iktidarın sermayeden yana tavırlarını gördükçe halkın yanında yer almak gerektiğine inanıyorum.” (MA)