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Rizeli muhtardan 'Koronavirüs önlemi'; köye giriş-çıkış yollarını taş ve toprakla kapattı

23 Nisan 2020 13:48

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde muhtar, yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında köye giriş çıkış olan 5 yolu, taş ve toprakla kapattı. 

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik Köyü muhtarı Ramazan Küçüksarı, köye ulaşım sağlanan yolları taş ve toprak ile araç giriş çıkışına kapattı. Derecik köyüne ulaşım sağlayan 6 farklı girişin 5’ini kapatan muhtar Küçüksarı, tek girişi açık bırakarak; araçların, kendi kontrolünde köye girmelerine müsaade ediyor. 

Muhtar Küçüksarı, söz konusu açık kalan yoldan geçen tüm araçların içerisinde bulunan vatandaşların ateşini ölçüyor, maskesi olmayana maske verip, kolonya ikram ediyor. Araç içerisinde bulunan vatandaşlara sosyal mesafe kuralını hatırlatan Küçüksarı, köy halkına evde kalmaları için uyarılarda bulunuyor. 

Küçüksarı, “Halkımızın sağlığını ön planda tutuyoruz. Köyümüze 6 farklı noktalardan giriş ve çıkış vardı. Bu girişleri tedbir amaçlı kendi imkânlarımızla kapatarak tek noktadan ulaşımı sağlıyoruz. Buradan geçen araçlarda bulunan vatandaşlarımıza ise ateş kontrolü yaparak, maskesi olamayanlara maske veriyoruz. Çay tarımıyla ilgili İstanbul ve diğer illerden köyümüze gelenleri izole ve takip edebilmek için bu uygulamayı başlattık. Bu konuya çok önem veriyoruz. Söz konusu bu kişilerin temasını durdurmuş durumdayız. Vatandaşlarımız güven içerisinde yaşamalarını hedefliyoruz.” dedi. 

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