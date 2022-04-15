Rizeli çay üreticisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyoruz, tövbeye gelsinler

Rize’de SOL Parti Fındıklı İlçe Başkanlığı, yaklaşan çay sezonu öncesinde çay alım politikalarını protesto etti. Açıklamaya katılan yaşlı bir çay üreticisi, “Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum, buradan. Biz çaya gübre atmayınca, çay olmuyor evlatlarım. Bu dereler akmayınca, çaylar olmuyor. Buraya geldi, canımız. Ne olur yapmasın, etmesin. Yalvarıyoruz, tövbeye gelsinler, Müslümanlıkta bunlar adet değildir. Bizden koparıp başkasına veriliyorsa zehir olsun onlara" dedi.

Rize’de, Sol Parti Fındıklı İlçe Örgütü, yaklaşan çay sezonu öncesinde, Fındıklı Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Kota, kontenjan kaldırılması ve ürün desteğinin arttırılması gerektiğini söyleyen Murat Alişan şunları söyledi:

"Ülkemiz ve halkımız zor zamanlardan geçiyor. Elektrik, akaryakıt, doğal gaz fiyatları, gıda fiyatları, işsizlik ülkeyi kasıp kavuruyor. Gençler, ülkeyi terk etmenin yollarını arıyor. Umutsuz şekilde bekliyor. Bölgemizde çay gübre hayat pahalılığı can yakıcı hal aldı.

ÇAYKUR halkındır satılamaz. ÇAYKUR varlık fonundan derhal çıkarılmalıdır. ÇAYKUR satılırsa yerli ve yabancı sermaye gruplarının bu halk oyuncağı olacak. Kota ve kontenjan kaldırılmalıdır. Ürün desteği sağlanmalıdır. Gübre desteği derhal yapılmalıdır. Yaş çay fiyatları belirlenirken gübre fiyatları esas alınmalıdır. Yaş çay taban fiyatı yaş çay alımı yapılmadan önce belirlenmelidir. Özel sektörün yaş çay taban fiyatı altında çay alması yasaklanmalıdır. Özel sektör ödemeleri ÇAYKUR ödeme takvimine göre yapılmalıdır. Çay ithalatına izin verilmemelidir. Planlanan Çamlıhemşin ve İkizdere çay fabrikaları hemen yapılmalı hizmete sunulmalıdır. Gizli tutulan çay yasası derhal halka açıklanmalıdır. ÇAYKUR’dan farklı sendikal örgütlenmeye yönelik baskılar son bulmalıdır. İşçiye kadro verilmelidir. Çaydan geçinen yarıcı ve işçilerin talepleri karşılanmalıdır. Çay nakliyecilerine giderleri ölçülerinde nakliye fiyatları belirlenmelidir."

Çiftçileri, kamyoncuların, balıkçıların, emekçilerin halk kürsüsünde görüşlerini ifade etmelerini isteyen Alişan, "Sözümüz iktidar sahiplerine iletilecek. Meydanlar bizimdir. Bu meydanları kullanalım. Bu sesimiz 1 Mayıs’ta Rize’de çay ve emek mitingi ile büyütelim. Orada hep beraber olmayı bekliyoruz" dedi.

"YAPMASIN, ETMESİN. YALVARIYORUZ"

Basın açıklaması esnasında çay üreticisi bir kadın ise tepkisini, "Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum, buradan. Biz çaya gübre atmayınca, çay olmuyor evlatlarım. Bu dereler akmayınca, çaylar olmuyor. Buraya geldi, canımız. Ne olur yapmasın, etmesin. Yalvarıyoruz, tövbeye gelsinler, Müslümanlıkta bunlar adet değildir. Bizden koparıp başkasına veriliyorsa zehir olsun onlara" diye tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA