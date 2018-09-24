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Rize'de asırlık çınar, tehlike oluşturduğu gerekçesi ile kesildi

24 Eylül 2018 15:17

Rize'de sembol haline gelen ve yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen tarihi çınar, tehlike oluşturduğu gerekçesi ile kesildi. Ağacın kesilmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Rize eski Orta Cami yanında bulunan tarihi çınar, ekiplerce kesildi. Yaklaşık 100 yıllık olduğu belirtilen çınarın zaman içerisinde çürümeye başladığı, yan yattığı için tehlike oluşturması nedeniyle kesildiği belirtildi. Vatandaşlar, sosyal medyada çınar ağacının kesilmesine yönelik tepkilerini paylaştı. Tepkiler üzerine Rize Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Çınar ağacının tamamen çürümesi nedeniyle can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğunun belirlendiğine yer verilen açıklamada şöyle denildi: "Rize Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Rize Orman İşletme Müdürlüğüne ve Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurularak belirtilen koordinattaki ağacın incelenmesi ve tescilli anıt ağaç envanterinde olup olmadığına dair bir rapor talep edilmiştir. Belediyemize verilen rapora göre; çınar ağacının gövde ve öz odununda 3/2'lik kısmının gövde boyunca tamamen çürüdüğü, ağacın yere dönük olduğu ve dolmuş durakları üzerine devrilme olasılığının bulunduğu belirtilerek kesilmesinde bir sakınca olmadığı hususu vurgulanmıştır. Bu rapor doğrultusunda belediyemiz ekipleri, ağacı can ve mal kaybını engellemek amacı ile kesmiştir. Tüm yasal izinler alınmış ve konu ile ilgili yasal süreç sonuna kadar izlenmiştir."

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