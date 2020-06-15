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Rize-Fındıklı Belediyesi’ne kayyım atanacağı söylentilerine karşı eylem yapıldı

15 Haziran 2020 15:31

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin Rize’de kazandığı tek ilçe olan Fındıklı’da, kayyım söylentilerine karşı eylem yapıldı.

Demokratik kitle örgütlerinin de destek verdiği eylemde Fındıklılılar, polisin engellemesine rağmen dağılmadı. Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da belediye önünde yaptığı açıklamada “Herkese rağmen her şey çok güzel olacak” dedi.

“Kumpaslar üzerinden kayyumu konuşur noktaya geldiler”

Sendika.Org’a konuşan Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu, “Halk, iradesine sahip çıkmak için bugün bir araya geldi” dedi.

Çervatoğlu, seçildiği günden beri Fındıklı’da meci (imece) kültürünün hakim olduğu bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini ancak seçim sonuçlarını hazmedemeyen grupların, kamunun gücünü arkalarına alarak karalama kampanyası başlattığını belirterek şunları kaydetti:

“Fındıklı’daki ‘Millet Bahçesi Parkı’nın adını ‘100. Yıl Atatürk Parkı’, buradaki ‘Millet Kıraathanesi’nin adını ise ‘Kazım Koyuncu Kültür ve Sanat Evi’ olarak değiştirmemiz, daha sonra Lazca ve Hemşince dil kursları, yeni yıl etkinliği gibi kültürel ve sosyal faaliyetlerimiz üzerinden karalama kampanyaları yürütüyorlar. Belediye hizmetleriyle ilgili hiçbir soruşturma yok. Ancak belediye başkan yardımcılığım döneminde yaşadığım bir tartışma üzerinden yalancı şahitlerle ‘dini değerleri aşağılamak’ iddiasıyla dava açtılar. Geçen yıl ağustos ayındaki Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivalimizde polis hiçbir durum yokken havaya ateş açtı ve ortalığı sakinleştiren bendim. Polis darp edildi diyerek sözde rapor almışlar.Bizim suç duyurumuza cevap verilmedi ancak bizlere dava açıldı. Şimdilerde bu ve benzeri kumpaslar üzerinden kayyumu konuşur noktaya geldiler.”

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