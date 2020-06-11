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Rize'de yıldırımın düştüğü düşen ahşap ev kül oldu!

11 Haziran 2020 11:32

Rize’nin İkizdere ilçesinde dün gece saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu ahşap bir evde yangın çıktı. Ev kullanılamayacak hâle geldi. 

İlçeye bağlı Meşeköy köyünde ahşap evde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın çevredikeler tarafından fark edilince itfaiye ekiplerine haber verildi. İkizdere Belediyesi İtfaiyesi ile Rize Belediye İtfaiye ekiplerinin ulaştığı yangın kısa sürede müdahale edilerek çevre evlere sıçramadan söndürüldü.

Ev kullanılamayacak hale geldi.

 

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