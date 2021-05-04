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Rize'de yıkılan binanın hafriyatı yan binadaki evin yatak odasına doldu

Duvar Rize Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından onarılmaya başlandı

04 Mayıs 2021 16:09

Rize'de kamulaştırıldıktan sonra yıkımı devam eden binanın hafriyatı bitişikteki binanın duvarını delince, molozlar ev sahibinin yatak odasına doldu.

Olay, merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi'nde bulunan Yeni Birlik Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın hemen yanında Karayolları tarafından kamulaştırıldıktan sonra yıkım kararı çıkartılan binanın yıkım işleri esnasında üst üste yığılan hafriyatlar apartmanların birbirine yakınlığı nedeniyle diğer yıkım kararı olmayan apartmana yaslandı.

Yıkım esnasında sürekli biriken hafriyatlar, içerisinde Demircan ailesinin yaşadığı evin duvarının çökmesi ile yatak odasının içerisine doldu.

Büyük bir gürültüyle odaya giren hafriyatı gören aile ise kısa süreli şoke oldu.

Çalışmaları durdurtan aile 1 gece boyunca duvarı açık şekilde olan evde kalmak zorunda kaldı.

Ertesi gün ise duvar Rize Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından onarılmaya başlandı. 

Kaynak: DHA

 

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