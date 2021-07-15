Rize'de selde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Rize'de şiddetli yağışın ardından göçük altında kalan 3 kişiyi ve kendisinden haber alınamayan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Rize Merkez’e bağlı Muradiye beldesinde bir binanın yıkılması sonucu altında kalan 3 kişinin ve Güneysu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'dan alınan bilgilere göre Salarha bölgesi Muradiye beldesinde meydana gelen göçükte evde bulunan 3 kişinin arandığı, Güneysu ilçesinde ise 1 kişiden haber alınamadığı kaydedildi. Bölgede ekiplerin özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.