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Rize'de heyelan böyle geldi, vatandaşlar evlerinden son anda kaçtı!

17 Temmuz 2021 12:26

Rize'de geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu afette aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiği Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne seriyor.

Yaşanan sel ve heyelan anı bir evin güvenlik kameralarına yansırken, yıkılma tehlikesi geçiren bir binadan ise vatandaşların son anda çıktığı görüntülere yansıyor. Heyelanın bir binanın yarısını koparıp götürdüğü anlar kamera kayıtlarında görülürken, yaşanan panik ve korku ile koşuşturmacalar da dikkat çekiyor.

Öte yandan Güneysu ilçesi Ballıdere köyü Onur mahallesinde büyük yıkıma neden olan selde Karali ailesinin yaşadığı evinin bir bölümü de heyelan sonucu toprak altında kalmış, anne Aynur Karali ile oğlu Mustafa Karali  ve engelli kızı Ayşe Karali toprak altında kalarak hayatlarını kaybetmişti.

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