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Rize'de heyelan, çay bahçesini ve ağaçları sürükledi

Yetkililer sel ve heyelanlara karşı önlem alınması konusunda uyarılarda bulundu

20 Ekim 2021 19:34

Rize Çamlıhenşin'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan çay bahçesini ve ağaçları sürükledi. 
 
İl merkezinde şiddetli sağanak nedeniyle zaman zaman göllenmeler oluşurken, Karadeniz Sahil Yolu'nda da su birikintileri oluştu. Güneysu ilçesine bağlı Kıbledağı Köyü’nde ise şiddetli yağış nedeniyle Resul Köse’ye ait çay bahçesinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan anı ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Yağışların Çarşamba gününe kadar devam etmesi beklenirken, yetkililer sel ve heyelanlara karşı önlem alınması konusunda uyarılarda bulundu.
 
Kaynak: DHA
rizeheyelan

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