Rize'de bir kişi, 2 düveyi aracının arka koltuğunda yaylaya böyle götürdü

Rize’de Mehmet Yıldız isimli vatandaş, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çiçekli Yaylası’na iki düvesini

kendisine ait araçta götürdü.

Vatandaş, “Çamlıhemşin Çiçekli Yaylasına gidiyoruz. Aracımın arka koltuklarını söküp 2 ineği yerleştirdim ve yakıtımı alıp yaylaya göç edeceğim. Yaylada yaz boyunca kalıyoruz. Herkes yaylaya çıkmadan önce, öncü bir grup gidip, yayla yolunun açılıp açılmadığını, karın eriyip erimediğini kontrol eder. Eskiden yaylalarda korucular olurdu. Bunlar herkesten önce yaylaya çıkar ve orada kalır; yaylacıların orada kalan süt teknesi gibi eşyalarını, odunlarını ve evlerini korur, karşılığında para alırlardı” dedi.