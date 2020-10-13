Rize-Artvin Havalimanı projesine 600 dönümlük yeni dolgu alanı eklendi

Türkiye’nin deniz dolgusuna inşa edilecek ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’nın projesine 600 dönüm daha dolgu alan eklenince yüzde 79.8 oranına ulaşan dolgu çalışması yeni eklenen alanla birlikte yüzde 69.7 seviyesine düştü.

85 buçuk milyon dolgunun üzerine yapılması planlanan Rize-Artvin Havalimanı projesine 600 dönümlük bir yeni alan eklendi. Daha önce yüzde 79.9 tamamlanma sağlanan havalimanı projesinde yeni alan eklenmesiyle tamamlanma seviyesi 69.7’ye düşmüş oldu.

Konu hakkında açıklama yapan Rize Valisi Kemal Çeber, yeni eklenecek alan ile birlikte havalimanının Rize mimarisine daha da uygun hale getirileceğini söyledi. Çeber “Havaalanımızda çalışmalarımız devam ediyor. Bizim projemize göre yüzde 79.8 seviyesindeyiz. Yani 85 buçuk milyon ton dolguya göre yüzde 79.8 seviyesindeyiz. Ancak hava alanımızda bazı fiziki değişikliklere gittik. Yeni 600 dönümlük bir dolgu alanı daha yapacağız. Dolgu alanımız daha da güzelleşecek, yöremize daha uygun bir mimariye kavuşacak. Bu nedenle yeni yapılacak dolgu ile birlikte yüzde oranımız 69.7 olmuş oluyor” dedi.

3 kilometrelik alana sahip olacak olan pistin tamamlandığı ve üst yapının da şekil almaya başladığını sözlerine ekleyen Çeber “Pistimiz tamamen bitti. 3 kilometrelik pistimizi bitirdik ki üzerinde ağır tonajlı araçlar çalışabilsin, tam oturma sağlansın diye. Herkesin merak ettiği üst yapı alanlarında da çalışma hızla devam ediyor. Artık sizlerde gittiğiniz zaman hem terminal binamızı hem örneğin çay bardağı şeklindeki kulemizi artık göreceksiniz. Yakında çay yaprağı giriş katını göreceksiniz. Havaalanını şehre bağlayacak viyadüğümüz de yapılacak” şeklinde konuştu.

Dolgu çalışmalarına 2017 yılının şubat ayında başlayan havalimanı inşaatında günde 120 tona yakın dolgu 297 iş makinası ve 665 işçinin 24 saat aralıksız çalışmasıyla gerçekleşiyor. 3 kilometre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pistin tamamlandığı Rize-Artvin Havalimanı inşaatında dolgu alanında sadece taş, toprak, kaya gibi dolgu malzemesi kullanılmamakla beraber günlük 30 adet üretile bilinen, toplam ağırlığı 45 tonu bulan beton 'x' bloklarının da içerisine yer aldığı malzemeler ile dolgu işlemi gerçekleştiriliyor. Dolgu işlemi sadece iş makineleriyle bu iş için özel dizayn edilmiş gemilerle gerçekleştiriliyor.