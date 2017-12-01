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Spor

Rıza Çalımbay'dan örnek hareket

01 Aralık 2017 12:53

Trabzonspor ile Erzurumspor arasında Türkiye Kupasında oynanan mücadelede ilginç bir olay yaşandı. Maç oynandığı Erzurum Kazım Karabekir Stadında yaşanan aşırı soğuk nedeni ile top toplayıcılar zorluk yaşarken bu durum Rıza Çalımbay'ın da dikkatini çekti. Altyapıda top koşturan genç oyunculardan bir tanesinin üşüdüğünü gören Rıza Çalımbay eldivenlerini genç oyuncuya verdi. Çalımbay'ın bu davranışı alkış aldı. Karşılaşma sonrasında A Spor'a açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Eldivenler cebimde duruyordu, baktım çocuk da üşüyordu, ellerini cebine sokuyordu. Kameraların falan da farkında değilim, büyütülecek bir durum değil" dedi.

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