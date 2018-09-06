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Spor

Rıza Çalımbay: Tek düşüncemiz Fenerbahçe'yi yenmek

06 Eylül 2018 14:54

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Atiker Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini belirten teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile çok önemli bir maçımız var. Ama bizim karşımıza aynı Fenerbahçe çıkmayacak. Kayseri maçındaki Göztepe maçındaki Malatya karşısında yenilen kadro çıkmayacak. Onların hepsi değişti. Bambaşka bir Fenerbahçe karşımıza çıkacak. Oturmuş bir takım çıkacak. Yeni transferleri azda olsa uyum sağlamış bir Fener çıkacak. Ayrıca Fenerbahçe maçı final maçı gibi bir maç olacak. Çok zor geçecek. Bizim bu arada eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor. Az arkadaşla çalışıyoruz. Milli takımlara giden arkadaşlarımız var. Sakatlıktan dönen ve sakat arkadaşlarımız var, inşallah onlarıda kısa sürede iyi duruma getirmemiz gerekiyor. Bizi bundan sonra çok zor bir fikstür bekliyor. Fenerbahçe, arkasından Kayseri ve Göztepe deplasmanı içeride Beşiktaş ile oynuyoruz. Bunların hepsi zor maçlar. Ama geçilecek maçlar. Bunları geçmek istiyorsak bu dört maçta yaptığımız hataları telafi edip, çok iyi yaptığımız şeylerinde biraz daha üzerine koyarak lige başlamamız gerekiyor dedi.

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