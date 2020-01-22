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Rıza Çalımbay’dan röportaj sırasında transfer görüşmesi

22 Ocak 2020 13:30

Süper Lig'in lideri Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay yayın sırasında sıra dışı bir transfer görüşmesi yaptı.

CNN TÜRK spikeri ve Limitsiz Futbol programı moderatörü Damla Uğurtürk'ün Rıza Çalımbay ile yaptığı röportaj esnasında transfer görüşmesi yapıldı.

Röportajın yapıldığı sırada teknik direktörün telefonu çalarken, Demir Grup Sivasspor'un ilgilendiği Almanya Bundesliga ekiplerinden Paderborn'da forma giyen orta saha oyuncusu Abdelhamid Sabiri, Rıza Çalımbay ile bir görüşme yaptı.

Rıza Çalımbay, oyuncu ile kısa bir görüşme yaparken, daha sonrasında oyuncunun yanında bulunan Türk isimle görüştü. Çalımbay, "Çocuğu almak istiyoruz, kendisi de istiyorsa alacağız. Tam aradığımız pozisyonda oynuyor, onu izledik, beğendik" şeklinde konuştu.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından CNN TÜRK röportajına devam eden Çalımbay, Almanya'dan bir futbolcu, size ismini söylemem doğru olmaz ifadelerini kullanırken, daha sonrasında oyuncunun Abdelhamid Sabiri olduğu kaydedildi.

Öte yandan röportajın içeriğinde dikkat çeken konular arasında Çalımbay'ın şu sözleri yer aldı:

"Beşiktaş benim futbola başladığım ve bitirdiğim yer. Milli takımın da yeri çok ayrı. O yüzden milli takımla da Beşiktaş ile de para konuşamam. Hangisinin ihtiyacı varsa oraya gidersiniz."

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Rıza ÇalımbayDamla UğurtürkAbdelhamid Sabirisivassporsüper ligfutbolteknik direktör

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