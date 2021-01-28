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Riva'da karaya oturan gemi römorkör ile çekildi

28 Ocak 2021 11:24

Beykoz Riva'da makine arızası ve şiddetli fırtına sebebiyle kıyıya sürüklenerek karaya oturan Panama bayraklı PETRA STAR isimli kuru yük gemisi römorkör ile çekildi. Geminin çekilme anı drone ile havadan görüntülendi.

Beykoz Riva'da dün akşam saatlerinde Panama bayraklı boş kuru yük gemisi makine arızası yapmasının ardından şiddetli fırtına etkisiyle Riva açıklarına sürüklendi. Karaya oturan gemiyi kurtarmak için Kıyı Emniyetine ait Nene Hatun römorkörü ile çekme işlemleri yürütüldü. Römorköre bağlanan 190 metre boyundaki gemi kaldığı yerden çekilerek kurtarıldı.

Kuru yük gemisinin römorkör ile kurtarılma operasyonu drone ile havadan görüntülendi.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da "Emniyetli sahaya çıkarılan geminin Ahırkapı’ya yedeklenme çalışmaları, Kıyı Emniyeti-8 tarafından devam ettirilmektedir" denildi. 

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