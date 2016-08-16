Rio'da koşarak yarıştı; uçarak altını kaptı

Rio Olimpiyatları'nda kadınlar 400 metre finali efsanevi bir olaya sahne oldu. Rio de Janeiro kentindeki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen yarışı Bahamalı Shaunae Miller altın madalya kazandı. Bahamalı Miller, 49.44'lük derecesiyle birinci olarak olimpiyat altın madalyasını boynuna taktı. Miller'ın rakiplerini geçmek amacıyla bitiş çizgisine doğru atlaması dikkati çekti. Bahamalı Shaunae Miller rakibi Amerikalı Allyson Felix'i geçmek için bitiş çizgisine doğru adeta uçtu. Miller 'uçarak' 49.44'lük bir sonuca imza attı. ABD'li Allyson Felix'in 49.51'lik süresiyle gümüş madalya aldığı kategoride, Jamaikalı Shericka Jackson ise 49.85'lik zamanıyla bronz madalya elde etti.