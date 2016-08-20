Rio Olimpiyatı'nda sunucunun sevgililerle imtihanı

BBC’nin Rio sahillerinden gerçekleştirdiği 2016 Olimpiyat Oyunları canlı yayını, sunucunun arkasında sarmaş dolaş halde olan bir çift nedeniyle sekteye uğradı Programın sunucusu Dan Walker, soğukkanlılığını korumaya çalışsa da, bir süre sonra, arka plandaki çift hakkında sosyal medyadan yazan izleyicilere cevap verme ihtiyacı hissetti. Walker, “Sosyal medyada, arka planda neler olduğuna dair yazanlar için söylüyorum. Sandığınız şey değil. Sadece bir sarılma. Ya da sadece kitap okuyorlar, farklı bir pozisyonda” diyerek, programını böyle sonlandırdı.