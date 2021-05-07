Rio de Janeiro’da uyuşturucu operasyonunda çatışma: 25 ölü

07 Mayıs 2021 08:22
Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde, bir metro istasyonunda polis ve uyuşturucu tacirleri arasında çıkan silahlı çatışmada en 25 kişi hayatını kaybetti.
Brezilya basınında çıkan habere göre, ülkenin Rio de Janeiro şehrinin kuzeyinde "favela" olarak adlandırılan gecekondu mahallesi Jacarezinho'da, 200 polisin katılımıyla uyuşturucu kaçakçısı gruplara karşı operasyon düzenlendi.
Operasyonda çıkan çatışmada başından vurulan polis memuru Andre Frias ile 24 şüpheli hayatını kaybetti.
Çatışmanın olduğu bölgenin yakınındaki metroya isabet eden kurşunlar nedeniyle 2 yolcu yaralandı. Mahalle sakinleri, bölgede patlama sesleri duyduklarını belirtti.
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