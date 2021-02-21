Rıdvan Dilmen'den Muslera'ya övgüler: Bunu dünyada en iyi...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Alanyaspor maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya övgülerde bulunarak "1-0'ı dünyada en iyi oynayan kaleci. Hiç anlamazsın, 4 dakika yer, konuşur falan. Kritik reaksiyonları var, tecrübesi var, önemli bir kaleci" dedi.

Dilmen şunları söyledi;

"Muslera bunu dünyada en iyi yapan kaleci"

"Muslera geçen sene Rize'de sakatlandıktan sonra kafa kafaya giden ligde düştüler. 1-0'ı dünyada en iyi oynayan kaleci. Hiç anlamazsın, 4 dakika yer, konuşur falan. Kritik reaksiyonları var, tecrübesi var, önemli bir kaleci. Performansı da iyiydi bugün. Antrenmanlarda takımlar hücum yaparlar, 7 oyuncuyla saldırır, 5 oyuncu ile savunma yapar, gol atarlar. Galatasaray aşağı yukarı 10 oyuncuyla defans yaptı, ona rağmen pozisyon verdi."