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Rıdvan Dikmen'den 'Evet' videosu

25 Ocak 2017 02:42

Eski futbolcu Rıdvan Dilmen​, Twitter'da 'Güçlü Türkiye için evet' ​kampanyası​ başlattı. Dilmen'in çağrı yaptığı Arda Turan da yayınladığını video ile 'evet' dedi. Arda'nın ardından Burak Yılmaz ve Murat Boz’da başkanlık sistemini getirecek olan kampanyaya destek oldu. Rıdvan Dilmen, başkanlık sistemini öngören ve ‘tek adam’ sitemini kuracağı iddiasıyla eleştirilen anayasa değişikliği referandumuna ilişkin sosyal medya üzerinden 'Güçlü Türkiye için evet' sloganıyla bir kampanya başlattı. Twitter'daki hesabından bir video yayınlayan Dilmen, "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" dedi.

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