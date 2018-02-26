Ricardo Quaresma: Şampiyon olmamamız için algı operasyonları yapılıyor

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta takımı galibiyete taşıyan golleri atan Ricardo Quaresma karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncu, "Önceden de bu maçın bizi yarışta tutacağını biliyorduk. Şampiyon olmamız için birçok algı operasyonları yapılıyor" dedi. Bu maçın zirve yarışı için önemli olduğunu bildiklerini ifade eden Quaresma, "Bu galibiyet bizim için 3 puan anlamına geliyor. İyi oynadık, galibiyeti hak ettik. Şimdi toparlanıp, perşembe günkü maça hazır olmak istiyoruz. Bizi yarışta tuttu bu galibiyet. Önceden de bu maçın bizi yarışta tutacağını biliyorduk. Şampiyon olmamız için birçok algı operasyonları yapılıyor. Bunlara rağmen sahada bir mücadele ortaya koyduk. Sonuna kadar da bunu koymaya devam edeceğiz" dedi.