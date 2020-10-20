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'Rezidansta intihar' olayının cinayet olduğu ortaya çıktı

İki kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

20 Ekim 2020 11:40

İstanbul Esenyurt’ta bir rezidansın 10’uncu katından atlayan 25 yaşındaki yabancı uyruklu adamın intihar ettiği şüphesi üzerine araştırma yapan polis, olayın intihar olmadığı sevgilisi ve arkadaşı tarafından aşağıya atıldığını ortaya çıkardı.

Olay, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkmenistanlı uyruklu Kurban Makyarov(25) bir rezidansın 10’uncu katından atlayarak intihar ettiği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerin çalışması sonrasında olay sırasında orada bulunan Makyarov’un sevgilisi Dilmira Alimuradova ve arkadaşı Soyave Admina'nın ifadeleri alındı.

İki kadın poliste verdiği ifadesinde iddiaya göre Makyarov’un sevgilisi Alimuradova’nın hakkında kötü konuşmasına sinirlendiklerini bu yüzden de alkol aldıktan sonra Makyarov’a biber gazı sıkıp bağlamak isterken çıkan arbede de adamı 10’uncu kattan attıklarını itiraf etti.

İki kadın polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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