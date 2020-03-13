Reynmen, Ece Erken ile böyle dalga geçti

Sosyal medya fenomeni Reynmen, evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi 'Benan Mahmutyazıoğlu’nun arabasının aynasını kırdığı' iddia edilen Ece Erken ile yayınladığı bir video ile dalga geçti.

Reynmen, çektiği videoda, ayna figürü kullanarak, 'sözde ayna' ismiyle kanala sahte bir röportaj veriyor. Reynmen videoda sözde ayna ismiyle, "Olaydan hiçbir şekilde haberim yok. Nasıl olduğunu bilmiyorum ama kırıldım ya." şeklinde konuşuyor.

Sunucu Ece Erken ile YouTuber Reynmen arasındaki kavga devam ediyor.

Ece Erken, Reynmen'e ezan ile alakalı çektiği bir video sonrasında 'Kafir' diyerek kavganın fitilini ateşlemişti.

Reynmen de Ece Erken'e kendi geçmişine bakması gerektiğini söylemişti. Ece Erken 'Yusuf' diyerek seslendiği Reynmen'e "Geçmişime bakıyorum Yusuf. Bir operasyonda mı yakalandım? Yasaklı madde mi kullandım?" diye yanıt vermişti.

Bu olayın ardından biraz zaman geçmişti ki, Ece Erken'in evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte olduğu ortaya çıkınca Reynmen, "Birisi bana canlı yayına bağlanmak için para teklif eden sözde bir ilahiyatçı, diğerleri ise geçmişleri pek de temiz olmayan iki sözde insan... Dinime küfür eden müslüman olsa... Çok sevdiğim bir söz vardır ilk taşı günahsız olanınız atsın" dedi. Erken bu sözlere sosyal medya hesabından "Bana laf söyleyenlere bakıyorum da, en iyisi bakmayayım. Allah düşmanın namuslusunu, şereflisini versin" diyerek Ece Erken'e yanıt vermişti.

Kavga kızıştı

Son olarak Ece Erken'in sevgilisinin boşanma aşamasındaki eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, bir kadının evinin önündeki arabalara zarar verdiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

O kişinin Ece Erken olduğunu iddia eden Mahmutyazıcıoğlu, "Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım" dedi.