Reynmen benzine ödediği paraya isyan etti: Benzine pahalı dedim diye alınacaksam da alsınlar

T24 Vide Haber

Reynmen olarak bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş, sosyla medya hesabından yaptığı paylaşımla benzine ödediği paraya isyan etti. Reynmen, lüks aracı için benzine ödediği tutarı paylaşmasının ardından gelen tepkilere sinirlnedi. Reynmen yorumlara, "Çok garipsiniz inanamıyorum ya. Benzin 22-23 TL olmuş artık bırakın komplekslerinizi... "Silivri soğuktur" şakasını yapmayı bırakın. Benzin fiyatına pahalı dedim diye alınacaksam da alsınlar. Yaşanan her şey komik. Domates de pahalı Silivri hâlâ soğuk mu? " diyerek tepkisini gösterdi.

Reynmen benzin fiyatlarına ve hayat pahalılığına tepki gösterdi. Benzine gelen zamları ödediği para tutarının ekran görüntüsünü paylaşarak eleştirdi.

"Yaşanan her şey komik"

2 bin TL üzerinde bir ödeme yapan Reynmen paylaşımında "Ben sadece benzin almak istemiştim" yorumunda bulundu. Ardından bu paylaşımına olumsuz yorumlar gelen Reynmen, bir paylaşım daha yapıp şunları söyledi:

"Ne aslanı ne yemi... Arabaya mazot aldık mazot. Başlarım aslanına da yemine de. Bu ne ya? Bu durumun benim paramın olup olmamasıyla hiçbir alakası yok. Eğer bir şeye pahalıyla pahalı demek... of ne anlatıyorum a.. ya. Çok garipsiniz inanamıyorum ya. Benzin 22-23 TL olmuş artık bırakın komplekslerinizi... Benzin fiyatına pahalı dedim diye alınacaksam da alsınlar ya. Yaşanan her şey komik. Domates de pahalı Silivri hâlâ soğuk mu?" diyerek isyan etti.