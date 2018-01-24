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Reyhanlı'da roketin düştüğü anın görüntüleri ortaya çıktı

24 Ocak 2018 15:08

BBC Türkçe, Pazar günü bir kişinin hayatını kaybetmesine ve en az 47 kişinin yaralanmasına yol açan roket saldırısının görüntülerine ulaştı. Bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinde Afrin'den atılan roketin Reyhanlı'da yarattığı panik havası görülebiliyor. Pazar günü gerçekleşen roket saldırısında 61 yaşındaki Suriyeli Nader el Fares hayatını kaybetmişti. Fares, Suriye'deki savaştan kaçarak Reyhanlı'ya gelmişti. Fares'in cenazesi Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek İdlib'e götürüldü. BBC'den Göktay Koraltan, saldırıyı protesto etmek amaçlı Reyhanlı'da düzenlenen gösterileri görüntüledi. Aynı zamanda Hassa'da sınırda, Türkiye'den Suriye'ye geçiş yapan askerleri destekleyen ve kurban kesen vatandaşlarla konuştu.

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