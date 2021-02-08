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Resul Tosun: Başkan Erdoğan'ın Saadet Partisi ziyareti oylar düştüğü için değil, yüzde 52'yi yüzde 60'a çıkarmak için

"Cumhur İttifakı aslında daireyi geliştirmeye çalışıyor"

08 Şubat 2021 08:10

Gazeteci Resul Tosun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmesi hakkında, "Ziyaretin nedeni oyların azalması değil, aksine yüzde 52'i olan oy oranını yüzde 60'lara çıkarmak içindir" diye konuştu. 

Resu Tosun Habertürk TV'de katıldığı bir programda Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk ziyaretini yorumladı.

"Başkan Erdoğan siyaseti alanda nasıl yapacağını en iyi bilen lider. Tırnaklarıyla kazıyıp gelmiştir. Sokağın dilini en iyi bilen, toplumun nabzını da en iyi tutan, siyasetin bugün dehası diyeceğim ama bugün Erdoğan'ın eline su dökecek lider yok" diyen Tosun, "Saadet Partisi'ne niye gitti? Zaten gittikten sonra Millet İttifakı'nda ziyaretler çoğaldı. Biz Milli Görüş'ten geldik, Saadet Partisi'ni hiçbir zaman düşman olarak, muhalif olarak görmedik, onlar bizim kardeşimiz. Deva Partisi de aynen öyle, Gelecek Partisi yine öyle. Başkan Erdoğan'ın yaptığı şu; Saadet Partisi'ni ziyaret etmesinin nedeni oylarının azalması değil, yüzde 52'yi 60'a çıkarmak için" yorumunu yaptı.  

"HDP hariç diğer partiler Ak Parti tabanına daha yakın"

Seçim yaklaştıkça ittifakların daha da değişebileceğini savunan Tosun, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"CHP'nin dostlarım dediği HDP hariç diğer partiler Ak Parti tabanına daha yakın. Bazı anlaşmazlıklar yüzünden farklı partiye gittiler. Onların bulunmaları gereken ittifak da Cumhur İttifakı'dır. Seçimlere iki sene var, İyi Parti'nin de ittifak değiştirme ihtimali az değil, diğerlerinin de. Ağır kelimelerle bir araya gelmiş partilerin bir araya geldiğini gördük. Cumhur İttifakı aslında daireyi geliştirmeye çalışıyor."

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