Restorant zinciri pizzacıda çalışan işçilerden eylem: "Motosikletle kaza geçirdim, sigortamı bile yapmamışlar"

İşçi Kadın Meclisleri, İstanbul'da zincir restorant Crakers Pizza'da çalışan ve maaşlarını alamayan işçiler için eylem yaptı. Aylardır maaşlarının verilmediğini söyleyen ve haklarının gasp edildiğini dile getiren işçiler, yaptıkları basın açıklamasıyla taleplerini dile getirdi.

2020 Eylül ayından bugüne hakkını almak için uğraşan işçilerin mücedelesinin patronlar tarafından küçümsendiği ifade edilen açıklamada, "Yalnız, güçsüz zannettiler. İşçilerin emeklerinin karşılığını vermemeyi onlara reva, kendilerine hak gördüler. Ancak ne Gülistan, ne de başka bir işçi arkadaşımız yalnız değil" denildi. Eylemde söz alan işçilerden biri de "17 gün çalıştım motosikletle kaza geçirdim ve sigortamın yapılmadığını öğrendim" dedi.

Uzun görüşmeler ve eylemler sonucunda firma yetkililerinden uzlaşma ve alacaklarının ödeneceği sözünü aldıklarını söyleyen işçiler, yaptıkları basın açıklamasında "Görüşmeler en kısa sürede başlayacak ve işçi arkadaşlarımızın da bulunduğu masalarda gerçekleştirilecek. Bunu da bugün burada sizlerin nezdinde tüm komuoyuna duyuruyoruz. Bu kabul işçi arkadaşlarımızın inancıyla, örgütlülüğümüzle, mücadelemizle kazanılmıştır. Sanılmasın ki burada bırakıyoruz. Her bir işçi arkadaşımız hakkı olan son kuruşu alana kadar bu mücadelede birlikteyiz" dedi.

Firmadan açıklama: Bayiler hakkında işlem başlatıldı; uzlaşma sağlanmamış gibi eylem yapıldı

İşçi Kadın Meclisleri'nin eyleminin basına yansımasının ardından, firma avukatı aracılığıyla T24'e yapılan açıklamada, bazı firma bayilerinin yarattığı mağduriyetten sosyal medya üzerinden haberdar olunduğu, söz konusu mağdurların avukatı ile iletişime geçildiği, mağduriyetlerin giderileceğinin belirtildiği ve uzlaşma sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu mağduriyetin öğrenilmesinin ardından, işçilerin avukatı ile uzlaşma sağlandığı ancak işçilerin ertesi gün "uzlaşma sağlanmış gibi eylem gerçekleştirildiği" dile getirildi.

Firmanın 10 Mart'ta yaptığı açıklama

İşçi Kadın Meclisleri'nin açıklaması şöyle:

"Değerli basın emekçileri, işçi arkadaşlarım, mücadele arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Crakers Pizza işçisi arkadaşlarımızın maruz bırakıldığı hak gaspları sebebiyle bir araya geldik.

Aşina olduğumuz patron zulümlerinden bir tanesi ile daha karşı karşıya geldik bu hafta. 2020 Eylül ayında Crakers Pizza’da çalışan, üzerinden aylar geçmesine rağmen maaşını alamayan arkadaşımız Gülistan’ın bir hafta önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımı ile birlikte bu sistemli hak gasplarından haberdar olduk. Patronlar, sermayelerini bir kere daha işçinin emeğini sömürerek büyütmüş, hep birlikte gördük.

Hakkı olan için aylarca mücadele etmekten vazgeçmeyen arkadaşımıza en sonunda elinden ne geliyorsa yap deme cüretini gösterdiler. Patronların bu cümleleri kurarken neye güvendiklerini iyi biliyoruz. Bir işçi kadının tek başına, bıkmadan usanmadan, yılmadan sürdürdüğü mücadelesini küçümsediler. Onu yalnız, güçsüz zannettiler. İşçilerin emeklerinin karşılığını vermemeyi onlara reva, kendilerine hak gördüler. Ancak ne Gülistan, ne de başka bir işçi arkadaşımız yalnız değil. Bugün burada oluşumuzla da bunu kanıtlıyoruz. Bir hafta önce Gülistan’ın “elimden paylaşmak geliyor” diyerek attığı bir tweetle tek tek maaşlarına, mesai ücretlerine, kıdem tazminatlarına el konulan pek çok Crakers Pizza işçisi bu çağrıya karşılık verdi “ben de varım” dedi. 5 Crakers Pizza işçisi arkadaşımız da aramızda.

İşçiler bir araya geliyor, işçiler örgütleniyor, işçiler sendikalaşıyor, işçiler mücadele ediyor. İşçinin hakkının hiç edildiği, yapılan haksızlıkların, çalınan alın terinin, sömürülen emeğin hasıraltı edildiği devir bitti artık. Vakit, mücadele vaktidir sevgili arkadaşlarım. Yan yana, omuz omuza mücadele etmenin vaktidir bugün.

Bir haftada işçi arkadaşlarımızla birlikte büyüttüğümüz bizi burada bir araya getiren mücadelemiz neticesinde Crakers Pizza marka yetkilileri, dün uzlaşma ve alacakları ödeme talebi ile bize ulaştılar. İşçilerin haklarını ödemeyi kabul ettiklerini belirttiler. İşçi arkadaşlarımızın alacaklarının ödeneceği sözünü almış bulunuyoruz. Görüşmeler en kısa sürede başlayacak ve işçi arkadaşlarımızın da bulunduğu masalarda gerçekleştirilecek. Bunu da bugün burada sizlerin nezdinde tüm komuoyuna duyuruyoruz. Bu kabul işçi arkadaşlarımızın inancıyla, örgütlülüğümüzle, mücadelemizle kazanılmıştır. Sanılmasın ki burada bırakıyoruz. Her bir işçi arkadaşımız hakkı olan son kuruşu alana kadar bu mücadelede birlikteyiz. Bugün nasıl buradaysak, yarın da görüşmelerde olacağız.

Hiçbir işçi arkadaşımız, hiçbir Crakers Pizza işçisi arkadaşımız asla yalnız yürümeyecek!"