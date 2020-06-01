Restoranlar kapanış saatinin uzatılmasını istiyor

Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Münir Tanak, yeni tip Koronavirüs nedeniyle 2.5 aydır kapalı olduklarını bugün yeni normal ile yeniden çalışmaya başladıklarını ancak 22.00 olan kapanış saatinin iki üç saat ileri alınmasını istedi.

Türkiye'de yeni tip Koronavirüsün etkisinin azalmaya başlamasıyla birlikte bugünden itibaren bir çok iş yeri yeni normalleşme kapsamında müşterilerine sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak kapılarını açtı. Açıklanan yeni normalleşme sürecinde restoranlar saat 22.00'ye kadar açık kalacak.

Akdeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Münir Tanak, devletin restoranların kapalı ya da sadece paket satışı yaptığı sürece çok büyük destekler verdiğini bugünden itibarende yeniden kapılarına müşterilerine açtığını belirterek, "Adana da restoranların müşterileri yaz günlerinde saat 20.00'den itibaren gelmekte. Bu yeni normalleşme döneminde saat 22.00'de kapatmak zorundayız. Özellikle balık restoranlarında bu saat çok erken bir saat oluyor. Biz devlet büyüklerimizden rica ediyoruz. Bu saati gece 12 ya da 1 yapabilirlerse bizi çok memnun etmiş olurlar. Bu dönemde hep yanımızda olan devletimizin bu konuda da bizim görüşlerimize değer vereceğini ve yanımızda olacağını biliyoruz" dedi.