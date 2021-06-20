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Restorandan televizyonu böyle çaldı

Hırsızlık anı iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı

20 Haziran 2021 18:00

İstanbul Ataşehir'de şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinden bir miktar eroin ele geçirildi. Şüpheli hakkında yapılan araştırmalarda Ataşehir'deki bir alışveriş merkezindeki restorandan LCD televizyon ve içki çaldığı ortaya çıktı. Hırsızlık anı ise iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde iki gün önce yapılan çalışmalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekipleri, bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek şahsı durdurmak istedi. Bunun üzerine şahıs kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucu T.G. isimli şahıs Mobil Park ekiplerince Barbaros Mahallesi’nde bulunan bir sokak içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan üst aramasında 0,5 gram eroin ele geçilirdi.

T.G. hakkında yapılan araştırmalarda şüphelinin, 23 Mayıs günü Ataşehir’de bulunan bir alışveriş merkezindeki restorandan 1 adet LCD Televizyon ve 7 adet içki çalması olayın karıştığı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında şüphelinin televizyonu yerinden sökerek koltuğa koyduğu çevreyi kolaçan ettikten sonra televizyonu başka bir kişiye verdikten sonra restorandan ayrıldığı görüldü.

Şüphelinin ayrıca İstanbul ve Kocaeli’ndeki mahkemelerde 7 ayrı suçtan aranma kaydı ile 3 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, Gebze ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen 2 ayrı “İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık” suçundan faili firar olarak arandığı belirlendi.

Çalışmaların devamında şüphelinin Ataşehir ilçesi Küçükbakkalköy Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramalarda, 33,1 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan T.G. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak: İHA

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