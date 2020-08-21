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Restoranda oturan kadın bir anda saldırıya uğradı

İfadesi alınan kişi daha sonra serbest bırakıldı

21 Ağustos 2020 10:05

Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde, arkadaşları ile birlikte restoranda oturan Buse D., uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen O.U. tarafından arandı. Telefonda, Buse D.'ye hakaretler yağdırdığı iddia edilen O.U., bir süre sonra Buse D.'nin bulunduğu restorana geldi. Buse D.'ye saldıran O.U., genç kızı darp etti.

DHA'da yer alan habere 18 Ocak'ta yaşanan olayda iş yeri personeli ve esnafın araya girmesiyle O.U. olay yerinden uzaklaştırıldı. Buse D.'nin şikayeti üzerine, O.U. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfadesi alınan O.U., daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Öte yandan, Buse D.'nin ifadesinde O.U.'nun bilmediği bir nedenden dolayı kendisini aradığı, hakaretler ettiği ve daha sonra restorana gelerek darp ettiğini söylediği öğrenildi.

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