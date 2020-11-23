Restoranda maskesiz yemek yiyen New Jersey Valisi'ne küfürlü tepki

ABD'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 261 bin 841'e yükseldi. Kafe, restoran ve kamu alanında maske takma zorunluğu bulunan ülkede, iki kadın tarafından restoranda ailesiyle yemek yerken yakalanan New Jersey Valisi Phil Murphy, maske takmadığı gerekçesiyle iki kadının küfürlü tepkisiyle karşılaştı. Restoranda ailesiyle maskesiz şekilde oturan New Jersey Valisi Phil Murphy'nin masasına gelen iki kadın, Murphy'e "Nasılsın? Maskesiz oturuyorsunuz, insanlar ölüyor" dedi ve küfür etti.

"Babam Trump'ı sever"

Daha sonra Murphy'nin oğlu kadının telefon kılıfına iltifat ederek, "Trump telefon kılıfını beğendim. Babam Trump'ı sever. Şimdi lütfen buradan gidin" dedi. Tepkilerin ardından Vali Murphy ve kızının maske taktığı görüldü.