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Resmî Gazete'de yayımlandı: Müsilaj ile mücadele edilen illerde balıkçılar 2 kat destekleme alacak

Geçerli bir ruhsata sahip olan, iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerinin sahipleri faydalanabiliyor

27 Ağustos 2021 16:30

Resmî Gazete'de yayımlanan geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi tebliği çerçevesinde Marmara Denizi'nde müsilaj ile mücadele eden balıkçılar 2 kat destekleme alacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması ve desteklenmesi tebliği çerçevesinde 2020-2021’de balıkçılara yönelik yapılacak olan desteklere yönelik esaslar açıklandı. Bu tebliğde düzenlenen desteklemeden, geçerli bir ruhsata sahip olan, iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerinin sahipleri faydalanabiliyor. Karar çerçevesinde Marmara Denizi çevresinde bulunan illerdeki balıkçılara yönelik açılan geçici madde ile müsilaj ile mücadele eden illere desteklemelerin 2 kat ödeneceği açıklandı.

"Kayıklarımız boyandı, mazotlarımız alındı 1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyeceğiz"

 Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, “Tatlı bir heyecan içerisindeyiz. Karadeniz’deki arkadaşlarımız ile istişare ediyoruz. Palamut, lüfer ve çinekopun bol olduğunu söylüyorlar. Arkadaşlarımız tüm bakımlarını yaptılar. Kayıklarımız boyandı, mazotlarımız alındı. 1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyeceğiz inşallah. Salyanın bundan yaklaşık 2 ay öncesine kadar Marmara’da tamamıyla bittiğini görüyoruz. Bununla alakalıda Allah devletimizden razı olsun. Resmi gazetede yayımlandı. Mağdur olan arkadaşlarımıza 2 katı ödeme inşallah bizlere takdim edecekler. Balıkçımız biraz daha rahatlamış olacak. Allah devletimize zeval vermesin inşallah. Çok sevinçliyiz. Hem balık olacağından dolayı sevinçliyiz. Hem de devletimizin bize böyle yardımda bulunacağından daha da sevinçliyiz” dedi.

 

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