Resim ve gravür sanatçısı Cemal Akyıldız Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Resim ve gravür sanatçısı Cemal Akyıldız, yeni tip Koronavirüs (covid-19) nedeniyle 88 yaşında hayatını kaybetti.

Aynı zamanda grafik tasarımcı olan Akyıldız'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip Aşiyan Mezarlığı'na defnedilecek.

Cemal Akyıldız, 1932 yılında Trabzon'da doğdu. Küçük yaşlarından itibaren resme ilgi duyan ve ticari liseden mezun olduktan sonra 1949'da İstanbul'a güzel sanatlar fakültesinde okumak için gelen sanatçı, İbrahim Çallı ve Hikmet Onat gibi usta ressamlardan dersler aldı.

Ali Yerlikaya: Büyük bir değeri kaybettik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Akyıldız'ın sanat çalışmalarını ve hayatını anlatan bir video paylaşarak başsağlığı diledi.

"Gravür sanatının son temsilcilerinden, İstanbul aşığı Ressam Cemal Akyıldız’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Akyıldız Ağabey, gravürleriyle tarihi ve kültürel mekanları geleceğe taşıdı" diyen Yelikaya, "Büyük bir değeri kaybettik" dedi.

İmamoğlu: Bize bıraktığı eserler için minnettarız

Akyıldız için İBB tarafından hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da başsağlığı diledi. İmamoğlu mesajında, "Cemal Akyıldız değerli bir gravür sanatçımızdı ve uzun yıllar Mustafa Kemal Atatürk’ün çok özel portrelerini çizmişti. Ne yazık ki, bugün kendisini kaybettik, bize bıraktığı eserler için minnettarız" dedi.