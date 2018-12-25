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Reklam tabelası yaşlı adamın üzerine düştü

25 Aralık 2018 20:58

Fatih'te kaldırım üzerinde oturan 81 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın üzerine kilolarca ağırlıkta reklam panosu düştü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay dün öğle saatlerinde Sururi Mahallesi Hoca Hanı Sokak üzerinde bulunan bir iş hanının önünde meydana geldi. Eşine ilaç almak için evden çıkan 81 yaşındaki Mustafa Yılmaz yolda yürürken yorulup dinlenmek için bir iş hanının önündeki kaldırıma oturdu. O sırada 2. katta bulunan kilolarca ağırlıktaki reklam panosu yaşlı adamın üstüne düştü. Düşmenin etkisiyle yere yığılan yaşlı adamın yardımına olayı gören çevre esnafı koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri omzundan yaralanan Mustafa Yılmaz'ı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Yılmaz'ın omzunda kırık olduğu öğrenildi.

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