T24 LogoT24 Logo
Haberler

Reklam panosuna verdiği ilanla sevgili arıyor

03 Şubat 2020 11:33

İngiltere'de Sheffield kasabasında bekar bir erkek, sevgili bulabilmek umuduyla kendini tanıtmak için bir reklam panosuna 425 sterlin (yaklaşık 3 bin 300 TL) ödedi. 30 yaşındaki Mark Rofe’un uzanmış haldeki resminin bulunduğu dev reklam panosunda şu ifade yer alıyor: “Bekar mısın? Mark ile flört et. Bu beklediğin işaret olabilir”

BBC'nin haberine göre, Manchester’da yoğun bir otoyol üzerinde yer alan pano, müstakbel adayları Rofe hakkında daha fazla bilgi sunan ve “Bir adam, bir reklam panosu, bir amaç” sloganı taşıyan internet sitesine yönlendiriyor.

"Bazıları 425 sterlin ödediğim için deli olduğumu düşünebilir ama aşkı bulursam bu epey ucuz olur"

Rofe, “Bir süredir bekarım ve birçok arkadaşım evli ya da uzun süreli ilişki yaşıyorlar. Flört uygulamalarını denedim fakat bu uygulamalar benim işime yaramadı, bu yüzden biraz farklı bir şey deneyerek dikkat çekmeye karar verdim” dedi. Rofe, reklam panosu fikrinin pub sohbeti esnasında ortaya çıktığını belirtti.

Rofe, “Bazıları 425 sterlin ödediğim için deli olduğumu düşünebilir ama aşkı bulursam bu epey ucuz olur.

Durumu komik bir hale getirmek istedim, umarım umutsuz bir ezik gibi görünmem” diye ekledi.

ETİKETLER

reklam panosuingiltereSheffieldilanmark rofe

Diğer Videolar

Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında mesafeyi böyle korudu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Nisan 2020

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarıbal'ın yolu polis tarafından kesildi

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Eşitlik içermeyen af teklifi ve belediyelere yasaklarla mı ‘biz’ duygusu yaratılacak?

Davutoğlu: Devlet yardım toplamaz, yardım eder; evi yakan krizi görmemeye başladıysanız sosyal patlamalardan hepimizin endişe etmesi lazım

Yurttan Koronavirüs Manzaraları: 'Superman’ sokaklarda; telekonferansla evlilik ilanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Asıl sıkıntı 28 Haziran'dan sonra yaşanacak" diyen astrolog Dinçer Güner:...

İmamoğlu'ndan hükûmete çağrı: 800 bin İstanbullu dün toplu ulaşımı kullandı,...

AKP, infaza ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifini TBMM'ye verdi...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Türkiye'de Koronavirüs | 46 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya'nın Koronavirüs'le mücadelesi: Herkese örnek mi? Yoksa propaganda mı?...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İnsanlar gidince, dünyaca ünlü sahilin tadını anne köpek ve yavruları...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özkan'dan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na videolu gönderme:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24