Reklam panosuna verdiği ilanla sevgili arıyor

İngiltere'de Sheffield kasabasında bekar bir erkek, sevgili bulabilmek umuduyla kendini tanıtmak için bir reklam panosuna 425 sterlin (yaklaşık 3 bin 300 TL) ödedi. 30 yaşındaki Mark Rofe’un uzanmış haldeki resminin bulunduğu dev reklam panosunda şu ifade yer alıyor: “Bekar mısın? Mark ile flört et. Bu beklediğin işaret olabilir”

BBC'nin haberine göre, Manchester’da yoğun bir otoyol üzerinde yer alan pano, müstakbel adayları Rofe hakkında daha fazla bilgi sunan ve “Bir adam, bir reklam panosu, bir amaç” sloganı taşıyan internet sitesine yönlendiriyor.

"Bazıları 425 sterlin ödediğim için deli olduğumu düşünebilir ama aşkı bulursam bu epey ucuz olur"

Rofe, “Bir süredir bekarım ve birçok arkadaşım evli ya da uzun süreli ilişki yaşıyorlar. Flört uygulamalarını denedim fakat bu uygulamalar benim işime yaramadı, bu yüzden biraz farklı bir şey deneyerek dikkat çekmeye karar verdim” dedi. Rofe, reklam panosu fikrinin pub sohbeti esnasında ortaya çıktığını belirtti.

Rofe, “Bazıları 425 sterlin ödediğim için deli olduğumu düşünebilir ama aşkı bulursam bu epey ucuz olur.

Durumu komik bir hale getirmek istedim, umarım umutsuz bir ezik gibi görünmem” diye ekledi.