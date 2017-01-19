Reina katliamından yeni görüntüler: Yaralının saldırgana tekme atma anı kamerada!

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamının yeni görüntüleri ilk kez yayınlandı. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın ele geçirdiği görüntülerde terörist Abdülgadir Masharipov'un, 'flashbang'i kullanacağı sırada içerideki bir kişi tarafından yapılan tekmeli müdahale sonucu elinde patladığı görülüyor. 10 saniye kadar sersemleyen saldırgan, kendine gelince hemen dışarı çıkıyor. Polis ekiplerinin durduğu terörist, elindeki kanamayı gösterip yaralanan Reina müşterilerinden biri olduğu yalanıyla olay yerinden uzaklaşıyor.