Regl ürünlerine gelen zamları protesto ettikleri için gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı

Regl ürünlerine gelen zamları protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Kampüs Cadıları üyesi kadınlar serbest bırakıldı. Regl ürünlerinin ücretsiz ve ulaşılabilir olması talebiyle İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 'Kampüs Cadıları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Regl ürünleri ücretsiz ve ulaşılabilir olana kadar mücadelemiz devam edecek" ifadeleri yer aldı.