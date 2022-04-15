Regl ürünlerine gelen zamları protesto ettikleri için gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı

15 Nisan 2022 10:38
Regl ürünlerine gelen zamları protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan Kampüs Cadıları üyesi kadınlar serbest bırakıldı. Regl ürünlerinin ücretsiz ve ulaşılabilir olması talebiyle İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 'Kampüs Cadıları'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Regl ürünleri ücretsiz ve ulaşılabilir olana kadar mücadelemiz devam edecek" ifadeleri yer aldı.
Dün, Kampüs Cadıları üyesi kadınlar hijyenik ped ürünlerinin bir yıl içinde yüzde 50'nin üzerinde zamlanmasına karşı, İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde "Regl değil ekonomik paketleriniz iğrenç" pankartı açarak yürüyüş yapan kadınlar Galatasaray Lisesi önünde polis tarafından engellenmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.
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