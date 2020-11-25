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Reflektörlü yelek giyip 2 bin 200 metre fiber kablo çaldılar

Gözaltına alınan hırsızlar adliyeye sevk edildi

25 Kasım 2020 11:05

İstanbul Bakırköy'de gündüz vakti reflektörlü yelek giyip, motorlu hızarla 2 bin 200 metre fiber kablo çalan hırsızlar kameralara yansıdı. 

Olay, Bakırköy Yeşilköy Halkalı Caddesi’nde geçtiğimiz Pazartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa döşenecek olan fiber internet kablosunu gözüne kestiren 5 hırsız, bir kamyonet ile caddeye geldi. Fosforlu işçi yeleği giyen hırsızlardan biri kabloyu tutarken bir hırsız ise elektrikli hızar makinesi ile kabloları kesmeye başladı. Yaklaşık 2 bin 200 metrelik kabloyu çalan hırsızlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, 4 hırsızı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan hırsızlar adliyeye sevk edildi.

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