Referandum sorusuna Abdullah Gül'den ilk tepki

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul'dan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, "Referandum sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine sadece, "Gülüyorsunuz, Evet" yanıtını verdi. Son KHK ile akademisyenlerin ihraç edilmesinin sorulması üzerine Gül, "Doğrusu bunu üzüntü ile takip ediyorum. Hem vicdan ile hem adaletle bağdaşmayan bir çok durumlar görüyorum" dedi. Abdullah Gül, "Özellikle bilim dünyasında, üniversitelerde bu işin sıklaşması çok rahatsız edici ve çok vicdan yaralayıcı. Ümit ediyorum ki süratle düzeltilir bunlar" şeklinde konuştu. El Bab'da 3 askerin Rusya savaş uçakları tarafından vurulması hakkında "Şehitlerimiz var. Hepimizi derinden üzüyor. Hiç kimsenin ağzının tadı kalmıyor. Söylediğiniz kısım teknik. Onu bilemem. Şu anda memleketi yöneten sorumlular. Görevlerinin başında olan kişiler... Onların bileceği bir şey... Ama bu bataklıklardan bir an önce sakin bir şekilde sıyrılmayı tavsiye ederim" diye konuştu.