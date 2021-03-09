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Rasim Öztekin, Ferhan Şensoy'dan devraldığı kavuğu, 20 Eylül 2020'de Şevket Çoruh'a devretmişti

Usta oyuncu 62 yaşında hayata veda etti

09 Mart 2021 08:06

Türk tiyatro ve sinemasının usta oyuncusu Rasim Öztekin geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayanı kaybetti.

62 yaşındaki Öztekin'in, fenalaşmasının üzerine hastaneye kaldırılmasından sonra kalbi durdu. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü. Kadıköy'de bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öztekin'in hayati tehlikesi olduğu belirtilmişti. Ardından Öztekin'den acı haber geldi. Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncusu, 62 yaşında hayata veda etti. 

Rasim Öztekin, 2016'da Ferhan Şensoy'un kendisine devrettiği Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, 20 Eylül 2020'de Şevket Çoruh'a devretmişti.

 

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